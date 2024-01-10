Англія

Вже сьогодні вінгер "червоних дияволів" може вилетіти до Дортмунда для проходження медогляду.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо незабаром стане гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода вже повністю узгоджена і вона не включатиме опцію викупу 23-річного англійця для "джмелів".

Сума орендної угоди становитиме близько чотирьох мільйонів євро. При цьому "червоні дияволи" платитимуть частину зарплати англійцю.

Також зазначається, що вже сьогодні Джейдон може вирушити до Дортмунду для проходження медичного огляду.

Нагадаємо, Санчо був відсторонений від тренувального процесу з МЮ головним тренером Еріком тен Гагом. На його рахунку лише три матчі без результативних дій.