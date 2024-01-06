Німеччина

У німця конфлікт із головним тренером.

Повернення Джейдона Санчо послабить позиції Марко Ройса у дортмундській Боруссії, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, тренерський штаб хоче задіяти Санчо як на позиції вінгера, так і атакуючого півзахисника, що призведе до конкуренції з Марко Ройсом.

Повідомляється, що німець може втратити позиції у клубі, оскільки його стосунки з Едіном Терзичем залишаються натягнутими.

Зазначимо, що Ройс один із футболістів, хто виступає проти Терзича.

У поточному сезоні Ройс провів 13 матч у Бундеслізі: на його рахунку 3 голи та 1 асист.