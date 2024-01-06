У німця конфлікт із головним тренером.
МАРКО РОЙС, GETTY IMAGES
06 січня 2024, 23:12
Повернення Джейдона Санчо послабить позиції Марко Ройса у дортмундській Боруссії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, тренерський штаб хоче задіяти Санчо як на позиції вінгера, так і атакуючого півзахисника, що призведе до конкуренції з Марко Ройсом.
Повідомляється, що німець може втратити позиції у клубі, оскільки його стосунки з Едіном Терзичем залишаються натягнутими.
Зазначимо, що Ройс один із футболістів, хто виступає проти Терзича.
У поточному сезоні Ройс провів 13 матч у Бундеслізі: на його рахунку 3 голи та 1 асист.