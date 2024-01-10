Англія

"Чайки" приєдналися до боротьби за гравця Удінезе.

Черговий раунд переговорів щодо потенційного переходу центрального півзахисника Удінезе Лазара Самарджича до Наполі відбулися вчора, 9 січня, у Мілані.

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Між клубами вже є принципова домовленість. 21-річний серб обійдеться неаполітанцям у 20 мільйонів євро з іще 5 млн в якості бонусів. Йдеться про довгострокову угоду.

У той же час, Самарджич ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього, а до боротьби за його підписання приєднався Брайтон.

У цьому сезоні вихованець берлінської Герти взяв участь у 17 матчах Удінезе у Серії А, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, нещодавно Удінезе оголосив про підписання аргентинського центрального захисника.