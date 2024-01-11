Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 10 січня 2024 року, 22:00.
Ліверпуль — Фулгем, Getty Images
11 січня 2024, 08:45
У рамках першого матчу півфіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль у вольовому стилі переграв Фулгем.
"Червоні" на Енфілд провели в атаці ледь не весь перший тайм, але в підсумку пропустили ще невдовзі після початку гри й потім не могли довести власні атаки до логічного завершення.
Але в підсумку тактика "коттеджерів" відсидітись у захисті після перерви виявилась програшним варіантом, і після двох послідовних голів посеред другого тайму від Ліверпуля Фулгем більше не повертався до гри.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Фулгем у півфіналі Кубка англійської ліги-2023/24:
Ліверпуль — Фулгем 2:1
Голи: Джонс, 68, Гакпо, 71 — Вілліан, 19
Ліверпуль: Келлехер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх (Нуньєс, 56), Мак Аллістер, Джонс — Елліотт (Гакпо, 56), Жота, Луїс Діас
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід (Лукич, 83) — Боббі Рід, Андреас (Керні, 73), Вілліан (Вілсон, 73) — Рауль Хіменес
Попередження: Ван Дейк — Вілсон, Лукич