Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 10 січня 2024 року, 22:00.

У рамках першого матчу півфіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль у вольовому стилі переграв Фулгем.

"Червоні" на Енфілд провели в атаці ледь не весь перший тайм, але в підсумку пропустили ще невдовзі після початку гри й потім не могли довести власні атаки до логічного завершення.

Але в підсумку тактика "коттеджерів" відсидітись у захисті після перерви виявилась програшним варіантом, і після двох послідовних голів посеред другого тайму від Ліверпуля Фулгем більше не повертався до гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Фулгем у півфіналі Кубка англійської ліги-2023/24:

Ліверпуль — Фулгем 2:1

Голи: Джонс, 68, Гакпо, 71 — Вілліан, 19

Ліверпуль: Келлехер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх (Нуньєс, 56), Мак Аллістер, Джонс — Елліотт (Гакпо, 56), Жота, Луїс Діас

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід (Лукич, 83) — Боббі Рід, Андреас (Керні, 73), Вілліан (Вілсон, 73) — Рауль Хіменес

Попередження: Ван Дейк — Вілсон, Лукич