Англія

21-річний футболіст повернувся до складу "синіх".

Давід Датро Фофана повернувся до Челсі з Уніону, за який виступав на правах оренди, повідомив офіційний сайт "синіх".

Раніше повідомлялося, що Челсі поверне форварда з оренди, але лише для того, щоб відправити до іншого клубу. За даними ЗМІ, Фофана може продовжити кар'єру у Севільї.

Чинний контракт Фофана з Челсі розрахований до 2029 року.

У складі Уніона 21-річний футболіст провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив два м'ячі та записав на свій рахунок одну гольову передачу.