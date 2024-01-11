21-річний футболіст повернувся до складу "синіх".
Давід Фофана, ФК Челсі
11 січня 2024, 16:39
Давід Датро Фофана повернувся до Челсі з Уніону, за який виступав на правах оренди, повідомив офіційний сайт "синіх".
Раніше повідомлялося, що Челсі поверне форварда з оренди, але лише для того, щоб відправити до іншого клубу. За даними ЗМІ, Фофана може продовжити кар'єру у Севільї.
Чинний контракт Фофана з Челсі розрахований до 2029 року.
У складі Уніона 21-річний футболіст провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив два м'ячі та записав на свій рахунок одну гольову передачу.