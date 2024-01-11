Англія

19-річний футболіст зацікавив лондонський клуб.

Челсі виявляє інтерес до Евана Фергюсона, повідомляє журналіст Нізар Кінселла.

За його інформацією, клуб протягом тривалого часу стежить за 19-річним футболістом.

Челсі розглядає варіант із придбанням Фергюсона, проте найближчим часом не мають наміру розпочинати переговори, а стежитимуть за його подальшим прогресом.

Контракт Фергюсона із Брайтоном розрахований до літа 2029 року.

У поточному сезоні Еван провів 24 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 1 асист.