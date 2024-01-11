Непоганий варіант для англійського колективу.
Борха Майораль - Getty Images
11 січня 2024, 19:31
Арсенал хоче купити Борху Майораля.
Клуб готується запропонувати близько 22 мільйонів фунтів найближчим часом за одного із лідерів Хетафе.
Лондонська команда може оформити трансфер в атакувальну лінію. Габріел Жезус повернувся зараз після пошкодження, але інші гравці не дають потрібного рівня результативності.
Цього сезону Борха провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 1 асист.