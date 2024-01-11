Арсенал хоче купити Борху Майораля. 

Клуб готується запропонувати близько 22 мільйонів фунтів найближчим часом за одного із лідерів Хетафе. 

Лондонська команда може оформити трансфер в атакувальну лінію. Габріел Жезус повернувся зараз після пошкодження, але інші гравці не дають потрібного рівня результативності. 

Цього сезону Борха провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 1 асист. 