Англія

Непоганий варіант для англійського колективу.

Арсенал хоче купити Борху Майораля.

Клуб готується запропонувати близько 22 мільйонів фунтів найближчим часом за одного із лідерів Хетафе.

Лондонська команда може оформити трансфер в атакувальну лінію. Габріел Жезус повернувся зараз після пошкодження, але інші гравці не дають потрібного рівня результативності.

Цього сезону Борха провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 1 асист.