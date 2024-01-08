Англія

"Каноніри" зацікавлені в бельгійському хавбекові.

Центральний півзахисник Евертона Амаду Онана може продовжити кар'єру в Лондоні. За інформацією журналіста Саші Тавольєрі, Арсенал веде роботу над трансфером бельгійця.

Джерело стверджує, що команди проводять перемовини. Відомо, що вони протікають інтенсивно.

Сам футболіст хоче продовжити кар'єру в команді Мікеля Артети.

Сума потенційного переходу оцінюється більш ніж в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що підписати Амаду Онана також хоче Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні хавбек Евертона провів на клубному рівні 17 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав один асист.