Англія

Команда Венсана Компані не втримала мінімальну перевагу в рахунку.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі приймав на своєму полі Лутон Таун — обидві команди перебувають в зоні вильоту та ведуть в поточному сезоні боротьбу за виживання.

Рахунок у матчі було відкрито на 34-ій хвилині завдяки зусиллям Амдуні, втім втримати мінімальну перевагу підопічним Венсана Компані все ж не вдалося.

У компенсований до другого тайму час Морріс виграв верхову боротьбу та врятував для Лутона нічию. Після перевірки системи VAR гол форварда Лутона було зараховано.

Бернлі — Лутон 1:1

Голи: Амдуні, 34 — Морріс, 90+3

Бернлі: Траффорд — Вітіньйо, О'Ши, Аль-Дахіль, Екдаль — Гудмундсон (Робертс, 74), Браунгілл, Каллен, Одобер (Ларсен, 84) — Фостер, Амдуні (Трезор, 83)

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Оґбене, Локонга (Беррі, 86), Кларк (Морріс, 74), Дауті — Таунсенд (Чонг, 64), Барклі — Адебайо

Попередження: Траффорд