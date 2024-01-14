Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 січня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 14 СІЧНЯ, 16:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якби не зняття десяти очок, Евертон зараз досить впевнено розташовувався б у середині турнірної таблиці АПЛ. Однак натомість "іриски" продовжують відчайдушно боротися за виживання, при цьому маючи однакову кількість очок з Лутоном — колективом, який замикає трійку найгірших команд поточного сезону англійської першості.

Дивлячись на результати підопічних Шона Дайча в останніх матчах, можна зробити досить хибний висновок, що Евертон зараз знову поринув у якусь кризу. Однак з іншого боку, у "ірисок" був вкрай непростий календар, а розгромна поразка від міцного Вулвергемптона після двох невдач з Тоттенгемом та Манчестер Сіті не виглядає такою вже несподіваною.

І вкрай непростий календар для Евертона продовжується, адже наступним суперником мерсісайдців стане Астон Вілла, яка приємно вражає багатьох любителів англійського футболу у нинішній кампанії. Підопічні Унаї Емері не просто є реальними претендентами на потрапляння до Ліги чемпіонів, а й загалом можуть поборотися за чемпіонство — нинішнє третє місце все ж змушує мимоволі поставити риторичне запитання: "А чому б ні?"

Так, безперечно, бірмінгемці не є ідеальною командою, мають свої похибки, що ми в цілому наочно могли побачити у матчі проти Манчестер Юнайтед, коли з наявністю переваги у два м'ячі Астон Вілла примудрилася у другому таймі пропустити тричі та зазнати підсумкової поразки. Але навіть незважаючи на те, що "леви" здатні часом втрачати очки з тим же Шеффілд Юнайтед, їх, як і раніше, не можна недооцінювати в кожному з відрізків матчів.