Англія

Гравець тільки-но повернувся з оренди в Уніоні.

Івуарійський центральний нападник Давід Датро Фофана приєднався до лондонського Челсі з норвезького Мольде за 12 млн євро взимку минулого року.

Однак за цей час чого тільки не встиг зробити 21-річний виконавець, але в стартовому складі "синіх" не закріпився.

Як підсумок, поточна кампанія розпочалась для нього з орендо до берлінського Уніону, де він устиг пограти навіть у Лізі чемпіонів УЄФА.

Проте "залізні" в підсумку вилетіли з єврокубків та й "пенсіонери" вирішили, що гравцю буде краще перебувати ближче до базового клубу, тож оренду довелось достроково скасувати.

Натомість на обрії з’явився Бернлі, де й буде грати в другій частині кампанії Фофана.

Так само — на правах оренди й без права викупу для гравця.

За час оренди в Бернлі Фофана встиг відіграти 17 матчів, забити два голи та віддати один гольовий пас.