Англія

Приємні слова для українця.

Колишній правий захисник лондонського Арсеналу Бакарі Санья висловився про вінгера Челсі українця Михайла Мудрика.

"Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав та перетвориться на виконавця світового рівня. Для мене це топовий гравець. Він приєднався до клубу, коли було багато проблем. У Челсі багато негативної енергії, тому гравці страждали від нестачі впевненості.

Молодому футболісту нелегко приїхати до нового клубу в новій країні та одразу давати результат. Ще складніше це зробити, коли ти переходиш за величезні гроші. Люди очікують, що гравці, які коштують 100 мільйонів, самостійно виграють матчі, але у футболі це працює по іншому.