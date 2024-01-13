Приємні слова для українця.
Мудрик, Getty Images
13 січня 2024, 14:56
Колишній правий захисник лондонського Арсеналу Бакарі Санья висловився про вінгера Челсі українця Михайла Мудрика.
"Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав та перетвориться на виконавця світового рівня. Для мене це топовий гравець. Він приєднався до клубу, коли було багато проблем. У Челсі багато негативної енергії, тому гравці страждали від нестачі впевненості.
Молодому футболісту нелегко приїхати до нового клубу в новій країні та одразу давати результат. Ще складніше це зробити, коли ти переходиш за величезні гроші. Люди очікують, що гравці, які коштують 100 мільйонів, самостійно виграють матчі, але у футболі це працює по іншому.
Він приєднався до команди, яка не мала впевненості. Було обнадійливо думати, що він стане рятівником Челсі. Футбол – це про атмосферу. Потрібно, щоб всі ваші гравці були в гарному настрої, щоб отримати від них найкращий результат.
Я думаю, що виступи Мудрика стають кращими. Він починає адаптуватися до ліги та вдосконалюється з кожною грою. Йому потрібен час, щоб розвинутися, але цього сезону він показав деякі обнадійливі ознаки своєї видатної майстерності", — заявив Санья.
Нещодавно, Мудрика визнали
найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.