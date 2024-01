Вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, повідомляє прес-служба турніру.

У поєдинку проти Ньюкасла (1:1) 23-річний українець зрівняв рахунок на останній хвилині матчу, після чого реалізував одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті.

🌟 @ChelseaFC's Mykhailo Mudryk has been voted Player of the Round for the Quarter-Finals! 👏#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/xF8sQ3HvN5