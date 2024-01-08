Англія

Українець допоміг "синім" відігратися, а потім здобути перемогу в серії післяматчевих пенальті.

Вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, повідомляє прес-служба турніру.

У поєдинку проти Ньюкасла (1:1) 23-річний українець зрівняв рахунок на останній хвилині матчу, після чого реалізував одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті.

У нинішньому сезоні Мудрик провів 20 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка англійської ліги Челсі зіграє проти Мідлсбро. Перша гра відбудеться завтра, 9 січня, а матч-відповідь запланований на 23 січня.