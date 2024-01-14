Англія

Разом з бельгійцем, весь футбольний світ насолоджувався його грою.

В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Сіті поступаючись після першого тайму за рахунком, вирвав перемогу у Ньюкасла (3:2). Перевернув гру Кевін Де Брюйне, який вийшов на поле на 69-й хвилині зустрічі при рахунку 1:2 на користь "сорок" і за відведений час оформив гол та гольову передачу.

Після переможної гри, герой матчу прокоментував своє повернення.

"Мені не вистачало цього. У мене була серйозна травма, і мені потрібен був час. Я насолоджувався своєю грою.

Думаю, це швидше прояв сили волі, ніж щось інше. Це було божевілля. Я знаю, що на даний момент не можу так грати протягом 90 хвилин. Поки що можу показувати таку гру близько 30 хвилин. Я відчуваю це своїми легенями, особливо при застуді.

Гольовий пас на Бобба? Вийшов чудовий гол. Передача хороша, але ривок Оскара приголомшливий. Це було чудово.

Я приношу користь з лави? Не знаю, чого чекати, ніколи не відчував такого. Я багато працював, і мені довелося змінити кілька речей. Коли ти звик весь час грати, дуже важко щось змінити у своїй грі та підготовці", — сказав фантастичний бельгієць.