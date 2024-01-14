Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та бірмінгемська Астон Вілла.

Евертон зіграє проти бірмінгемської Астон Вілли на Гудісон Парк у рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Шон Дайч, після нічиєї проти Евертона (0:0), залучив до стартового складу Пікфорда до рамки воріт, тоді як Дукуре повернувся до лінії атакувальних півзахисників.

Унаї Емері, на тлі перемоги над Бернлі (3:2), використав із перших хвилин Камара в опорній зоні.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума, Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гомеш, Макніл, Бету, Шерміті, Доббін.



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле, Морено — Дуглас Луїс, Камара — Бейлі, Макгінн, Діабі — Воткінс.

Запасні: Маршалл, Райт, Кеш, Тілеманс, Дзаніоло, Дендонкер, Айрогбунам, Дуран.



Гра Евертон — Астон Вілла почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.