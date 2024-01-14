Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Тоттенгем.

Манчестер Юнайтед та лондонський Тоттенгем зіграють на Олд Траффорд у рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, після поразки від Ноттінгем Форест (1:2), залучив до стартового складу Гойлунда на вістря атаки.

Анге Постекоглу, на тлі перемоги над Борнмутом (3:1), використав із перших хвилин Ромеро та ван де Вена в центрі оборони, тоді як Скіпп та Гейб'єрг роташуються в центрі поля, а ліворуч дебютуватиме новачок Тімо Вернер.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Еріксен, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.

Запасні: Баїндир, Гітон, Мартінес, Камбвала, Каземіро, Пеллістрі, Мактоміней, Форсон, Антоні.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Скіпп, Бентанкур, Гейб'єрг — Джонсон, Рішарлісон, Вернер.

Запасні: Форстер, Остін, Дрегушін, Емерсон, Доррінгтон, Хіль, Сантьяго, Донлі.



Гра Манчестер Юнайтед — Тоттенгем почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.