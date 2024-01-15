Англія

Клуби вже підготували стратегії захисту.

Останнім часом у англійському футболі дедалі частіше постає питання дотримання клубами-учасниками Прем’єр-ліги фінансових правил, які прописані у відповідному документі під назвою "Правила прибутковості та сталого розвитку Прем'єр-ліги" (PSR).

Згідно з цими вказівками, клуби можуть втратити максимум 105 мільйонів фунтів стерлінгів (122,14 млн євро) або 35 мільйонів фунтів (40,71 млн євро) стерлінгів за сезон упродовж трирічного звітного циклу.

За цим принципом Евертон уже був позбавлений 10 залікових балів за порушення, які були виявлені за підсумком сезону-2021/22, після чого "іриски" подали апеляцію, яку досі розглядають відповідні комітети.

І вже незабаром кампанію ліверпульському колективу може скласти Ноттінгем Форест, щодо якого наразі розглядають можливість пред’явлення звинувачень у порушенні фінансових правил.

Очікується, що Евертон та Ноттінгем Форест будуть зазначені в звіті, який відповідна комісія подасть на розгляд спільноти в понеділок, 15 січня.

Обом клубам загрожує невизначений станом на зараз штраф, однак вони вже підготували лінію захисту та подаватимуть апеляцію на будь-яке негативне для себе рішення.

Цікаво, що для "лісників" максимальна сума збитків є відмінною від загальних 105 млн фунтів та становить 61 млн фунтів (70,96 млн євро) через те, що команда раніше виступала в Чемпіоншипі. Відповідно ці ліміти розбиваються на 13 млн фунтів (15,12 млн євро) допустимих збитків у сезонах-2020/21 та 2021/22 + 35 млн фунтів (40,71 млн євро) за попередню кампанію.

Зазначимо, що Форест самі себе загнали в скрутне становище, коли після підвищення класом витратили на вхідні трансфери 250 млн фунтів (290,81 млн євро).

У Евертона натомість ситуацію обтяжує будівництво нового стадіону вартістю 760 млн фунтів (884,06 млн євро), проте клуб намагатиметься використати це як козир у рамках підготовки країни до проведення майбутніх великих турнірів.

Форест натомість залишається лише переконати, що продаж Бреннана Джонсона до лондонського Тоттенгема за 47,5 млн фунтів (55, 25 млн євро) влітку минулого року, уже після подання фінансового звіту, має якось перекрити попередні збитки.

Цікаво, що термін подачі апеляції на рішення комісії спливає 24 травня, після чого відбуватиметься її розгляд. Тоді як сезон АПЛ завершується 19 травня, тобто команди в підсумку можуть не знати свого остаточного місця в таблиці навіть після завершення матчів останнього туру, як і дивізіон, у якому вони почнуть наступний сезон.

Наразі Ноттінгем Форест посідає 15 сходинку в таблиці, за чотири очки від зони вильоту. Евертон іде на 17 місці, на очко випереджаючи Лутон, що має на гру більше.