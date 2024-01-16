Англія

Football.ua представляє до вашої уваги переклад матеріалу від The Athletic про ситуацію у Прем'єр-лізі у зв'язку з можливими санкціями проти деяких команд.

Справи Евертона та Ноттінгем Форест передано до незалежної комісії у зв'язку з передбачуваним порушенням правил витрачання коштів.

Цього сезону Прем'єр-ліга винесла найсуворіше у своїй історії покарання за порушення правил фінансового фейр-плей, і Евертон, з якого в листопаді було знято 10 очок, може виявитися не останнім, кого спіткатиме така доля.

Як нещодавно зазначив футбольний директор Манчестер Юнайтед Джон Мертоу, у сезоні-2023/24 ми побачили, що правила фінансового фейр-плей в англійській Прем'єр-лізі не є порожнім звуком. Через це багато клубів ліги звертають особливу та пильну увагу на те, скільки грошей вони витрачають та навіть витрачатиму в майбутньому.

То що ж таке ФФП, і що станеться, якщо ви порушите правила?

По-перше, насправді це не називається ФФП...

Ну, ні – строго кажучи. ФФП – це конструкція УЄФА, тобто фінансовий регламент керівного органу європейського футболу.

У Прем'єр-лізі його еквівалент називається правилами прибутковості та стійкості (P&S), які набрали чинності з сезону-2015/16.

УЄФА має зовсім інший збір фінансових правил, які поширюються на клуби, що виступають у його змаганнях: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Отже, що ж дозволяють правила P&S?

Клуби Прем'єр-ліги можуть зазнавати збитків у розмірі £15 млн ($19,2 млн) протягом трирічного періоду фінансового моніторингу, при цьому допускаються збитки до £105 млн за умови, що різниця в £90 млн буде покрита за рахунок надійного фінансування з боку власників клубу – тобто шляхом купівлі більшої кількості акцій, а не просто наданням клубу кредиту.

У зв'язку зі значними фінансовими витратами, понесеними футболом у сезонах-2019/20 та 2020/21, коли матчі проводилися за зачиненими дверима через пандемію коронавірусу, відповідні фінансові роки були об'єднані та усереднені. Клуби у своїх звітах також можуть списати ті фінансові збитки, яких вони зазнали у результаті пандемії протягом цих двох років.

Подальші списання можуть бути зроблені щодо тих інвестицій у сфери, які вважаються корисними для довгострокової вигоди та розвитку футболу. Наприклад, розвиток молоді, будівництво інфраструктури, жіночий футбол і робота з ком'юніті.

Як змінилися правила останнім часом?

Раніше, якщо за результатами оцінки P&S фіксувався збиток, що перевищує ліміт в 15 мільйонів фунтів стерлінгів за три роки, клуби мали надати майбутню фінансову інформацію на наступні два сезони до 31 березня, а потім подати докази надійного майбутнього фінансування для покриття цих збитків.

Однак, через такі терміни потенційні серйозні порушення не могли бути розглянуті того ж сезону.

Згідно з новими правилами, клуби мали подати звітність за 2022-2023 роки до 31 грудня, а не до березня. Будь-які порушення та подальші звинувачення підтверджуються до 15 січня.

Втім, команди не обов’язково дізнаються про свою фактичну долю до кінця сезону. Апеляції повинні бути подані до 24 травня, через п’ять днів після останніх матчів Прем’єр-ліги сезону-2023/24.

Так звана "лазівка ​​Челсі" із підписанням довгострокових контрактів задля розподілу амортизації на більш тривалий термін також була закрита після того, як Прем’єр-ліга наслідувала приклад УЄФА в грудні.

Це означає, що тепер клуби можуть амортизувати трансферні комісії, розподілені протягом облікового періоду, максимум лише на п’ять років.

Челсі обійшов правила ФФП, підписавши контракти на вісім з половиною років із такими гравцями, як Енцо Фернандес і Михайло Мудрик, і розподіливши витрати на цей тривалий період.

На щастя для Челсі, нова політика керівних футбольних органів щодо обмеження терміну амортизації витрат ще не стала функціонувати минулого літа.

Що станеться, якщо клуби порушують правила?

Клуби, які перевищують пороговий ліміт P&S у 15 мільйонів фунтів стерлінгів, не маючи надійного фінансування для покриття своїх збитків, можуть обмежити свої бюджети та витрати на трансфери керівництвом ліги, щоб забезпечити виконання своїх фінансових зобов’язань.

Тих, хто порушує вищий ліміт у 105 мільйонів фунтів стерлінгів, направляють до незалежної комісії, де можуть бути застосовані більш суворі покарання, такі як зняття очків.

У листопаді Евертон отримав відрахування очок за порушення правил АПЛ щодо прибутковості та фінансової стабільності, коли їм було знято 10 очок. Це рішення "ірисками" вже було оскаржене.

За матеріалами The Athletic