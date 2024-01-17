Англія

Вся справа у фінансовому фейр-плей.

Челсі проявляє інтерес до Віктора Осімгена, повідомляє журналіст Джейкоб Штайнберг.

Однак, за його інформацією, "сині" не можуть підписати нігерійця, бо бояться порушити правила ФФП.

Можливо, Челсі намагатиметься придбати форварда, якщо вдасться продати когось зі своїх футболістів, зокрема Конора Галлагера, інтерес до якого проявляє Тоттенгем.

У поточному сезоні Віктор провів 18 матчів за Наполі у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів та 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Осімген щасливий у Наполі, але його агент працює над переходом до АПЛ.