Англія

Можливий третій прихід португальця до лондонського клубу.

Жозе Моурінью, якого було звільнено з Роми, може повернутися до Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, потенційне повернення португальця – реальний варіант, але у довгостроковій перспективі.

Імовірність того, що хоча б один із власників Челсі захоче повернути Моурінью в наступні один-два роки дуже висока.

Нагадаємо, що Моурінью тренував Челсі з 2004 до 2007 року, а також з 2013 по 2015 рік.