Можливий третій прихід португальця до лондонського клубу.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
18 січня 2024, 18:58
Жозе Моурінью, якого було звільнено з Роми, може повернутися до Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, потенційне повернення португальця – реальний варіант, але у довгостроковій перспективі.
Імовірність того, що хоча б один із власників Челсі захоче повернути Моурінью в наступні один-два роки дуже висока.
Нагадаємо, що Моурінью тренував Челсі з 2004 до 2007 року, а також з 2013 по 2015 рік.