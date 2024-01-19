Англія

"Каноніри" серйозно налаштовуються.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета виловився з приводу поточної ігрової форми його команди. Цитує баска ESPN.

"Ми продовжуємо бути тими, ким ми є. Поразка не може змусити тебе перестати бути собою. Якщо ж це сталося, то ти ніколи не був тим, ким себе називав.

Ми перезавантажилися, надмотивовані. Хочемо йти тільки вперед у другій частині сезону, ми маємо великі амбіції та розуміємо, що команда здатна творити серйозні речі.

Ми відчуваємо, що повністю перезарядились. Пауза дала нам можливість поглянути на речі відсторонено. Незважаючи на останні результати, ми позитивно дивимося на першу частину сезону", — заявив Артета.