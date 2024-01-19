Англія

Гравець вперше за довгий час зіграє за клуб.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк сказав, що Айвен Тоуні зіграє у наступному матчі англійської Прем'єр-Ліги.

"Айвен вийде у старті. Буде нашим капітаном у зустрічі з Ноттінгем Форест.

Він як восьмирічний хлопчик, який хоче вийти на вулицю та зіграти. Отримати чудове задоволення від гри у футбол".

Дискваліфікація Айвена за ставки на 8 місяців завершилася цього місяця, один із найкращих бомбардирів чемпіонату минулого сезону не грав з травня 2023 року.