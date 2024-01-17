Англійський форвард може знову повернутись у футбол.
Айвен Тоуні, Getty Images
17 січня 2024, 13:55
Нападник Брентфорда Айвен Тоуні відбув термін дискваліфікації за ставки. Про це повідомив сам футболіст у своєму твіттері.
Нагадаємо, 27-річний англієць отримав восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок у травні минулого року.
Минулого сезону Тоуні провів 35 матчів, у яких забив 21 гол та віддав п'ять гольових передач.
Таким чином, Тоуні зможе взяти участь у найближчій грі АПЛ проти Ноттінгема. Матч відбудеться 20 січня.