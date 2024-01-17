Англія

Англійський форвард може знову повернутись у футбол.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні відбув термін дискваліфікації за ставки. Про це повідомив сам футболіст у своєму твіттері.

Нагадаємо, 27-річний англієць отримав восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок у травні минулого року.

Минулого сезону Тоуні провів 35 матчів, у яких забив 21 гол та віддав п'ять гольових передач.

Таким чином, Тоуні зможе взяти участь у найближчій грі АПЛ проти Ноттінгема. Матч відбудеться 20 січня.