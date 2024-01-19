Англія

Стали відомі склади команд на гру.

В рамках матчу 28 туру Чемпіоншипу Сандерленд зіграє на власному стадіоні з міцним Галл Сіті - повідомляє офіційний Twitter клубу.

Місце в стартовому складі отримав Назарій Русин, декілька турів тому він відмітився голом у матчі чемпіонату з Престоном, який дозволив його команді забити, що встановило комфортний результат.

Сандерленд: Паттерсон — Селт, Баллард, О'Нієн, Г'юм — Ніл, Еква, Прітчард, Джоб — Кларк, Русин

Нагадаємо, початок матчу Сандерленд — Галл Сіті заплановано на 22:00.