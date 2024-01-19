Італія

Гравець може вийти на поле у даній зустрічі.

Віктор Коваленко може прийняти участь у зустрічі між Емполі та Монцою - повідомляє ресурс Pianeta Empoli.

У попередніх матчах український півзахисник не грав через пошкодження, але тепер вилікувався і готовий зіграти.

Наразі Віктор відіграє більшу роль у італійському клубі, а завдяки призначенню головним тренером Давіде Ніколи може виступати регулярніше.

Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.