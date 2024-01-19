Пеп радить.
Вокер та Мессі, Getty Images
19 січня 2024, 22:30
Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер розповів, з яким футболістом хотів би пограти в одній команді. Його слова наводить Barca Universal.
"Це Ліонель Мессі.
Пеп каже, що він має особливу ауру на футбольному полі. Я також говорив з Хуліаном Альваресом про нього та про те, що він привносить до команди. Я вже зустрічався з ним на полі, і тоді мені дуже пощастило, але грати з ним в одній команді це має бути щось особливе", — сказав 33-річний англієць.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті
став найкращим клубом 2023 року за версією Globe Soccer Awards.