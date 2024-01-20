Англія

Стали відомі склади команд на матч.

В рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал зіграє на своєму полі проти Крістал Пелес.

Український захисник Олександр Зінченко повернувся до стартового складу команди після пошкодження. Також з перших за "канонірів" зіграє Леандро Троссар.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Сміт-Роу, Жоржиньо, Мартінеллі, Нкетіа, Нельсон

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Г'юз, Лерма — Річардс, Езе, Шлюпп — Матета

Запасні: Джонстон, Адарамола, Томкінс, Ахамада, Рідевалд, Озо, Франса, Едуар, Ебіовей

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 14:30. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.