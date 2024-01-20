Стали відомі склади команд на матч.
Олександр Зінченко, getty images
20 січня 2024, 13:39
В рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал зіграє на своєму полі проти Крістал Пелес.
Український захисник Олександр Зінченко повернувся до стартового складу команди після пошкодження. Також з перших за "канонірів" зіграє Леандро Троссар.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Сміт-Роу, Жоржиньо, Мартінеллі, Нкетіа, Нельсон
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Г'юз, Лерма — Річардс, Езе, Шлюпп — Матета
Запасні: Джонстон, Адарамола, Томкінс, Ахамада, Рідевалд, Озо, Франса, Едуар, Ебіовей
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 14:30. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.