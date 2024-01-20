Англія

"Сороки" не хочуть втратити основного правого захисника.

Баварія запропонувала Ньюкаслу орендувати їхнього правого захисника Кірана Тріпп'єра з правом викупу або оформити повноцінний трансфер, але "сороки" відмовили мюнхенцям, повідомляє портал Sky Sports News.

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Ньюкасл не хоче втратити 33-річного англійця, який є основним на своїй позиції у клубі. У цьому сезоні Тріпп'єр взяв участь у 28 матчах Ньюкасла у всіх турнірах, відзначившись 8 асистами.

Цього тижня мюнхенці інтенсивно обговорювали перехід англіського захисника. Баварія зосередилася на ньому після того, як зіткнулася з труднощами в узгодженні підписання Норді Мукіеле з ПСЖ.

Контракт захисника з клубом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро.