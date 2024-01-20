Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 20 січня 2024 року, 14:30.

Лондонський Арсенал у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромив Крістал Пелес (5:0).

Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Троссара, Магальяйнса та Мартінеллі, які оформили по дублю.

Також додамо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч у складі "канонірів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Крістал Пелес у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2024:

Арсенал — Крістал Пелес 5:0

Голи: Магальяйнс, 11, 37, Троссар, 59, Мартінеллі, 90+4, 90+5.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел (Ківьор, 81), Зінченко — Едегор, Райс (Жоржиньо, 73), Гаверц (Сміт-Роу, 69) — Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Троссар (Мартінеллі, 69).

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Ахамада, 76), Андерсен, Геї (Томкінс, 87), Мітчелл — Г'юз (Озо, 68), Лерма — Річардс, Езе, Шлюпп (Франса, 76) — Матета.