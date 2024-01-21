Єгиптянин ще може повернутись у турнір, якщо його збірна дійде до фіналу.
Мохамед Салах, Getty Images
21 січня 2024, 22:15
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився інформацією про пошкодження вінгера Мохамеда Салаха, який травмувався у матчі Кубка африканських націй, виступаючи за збірну Єгипту.
"Салах повернеться до клубу, де буде проходити відновлення і якщо він буде у формі до фіналу, а Єгипет туди пройде, то, можливо, він повернеться на турнір", — наводить слова Клоппа прес-служба "червоних".
Свій наступний матч Єгипет проведе проти Кабо Верде. Гра відбудеться завтра, 22 січня.
Після двох турів Єгипет набрав лише два очки, але посідає друге місце у групі В, де також виступають Гана та Мозамбік.