Англія

Єгиптянин ще може повернутись у турнір, якщо його збірна дійде до фіналу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився інформацією про пошкодження вінгера Мохамеда Салаха, який травмувався у матчі Кубка африканських націй, виступаючи за збірну Єгипту.

"Салах повернеться до клубу, де буде проходити відновлення і якщо він буде у формі до фіналу, а Єгипет туди пройде, то, можливо, він повернеться на турнір", — наводить слова Клоппа прес-служба "червоних".

Свій наступний матч Єгипет проведе проти Кабо Верде. Гра відбудеться завтра, 22 січня.

Після двох турів Єгипет набрав лише два очки, але посідає друге місце у групі В, де також виступають Гана та Мозамбік.