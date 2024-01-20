Кубок Африканских Наций

Велика втрата для африканської країни та тривожні новини для Ліверпуля.

Збірна Єгипту за підсумком двох зіграних матчів групового етапу Кубку африканських націй-2023 так і не спромоглась здобути бодай одну перемогу, зігравши внічию проти Мозамбіка та Гани з однаковим рахунком — 2:2.

При цьому проблеми "фараонів" не обмежились виключно нічийними результатами та старті турніру, оскільки під час матчу другого туру проти "чорних зірок" наприкінці першого тайму вимушено залишив поле лідер команди — нападник англійського Ліверпуля Мохамед Салах.

Після цього всі в країні та в розташуванні "червоних" очікували виключно на новину щодо ступеня важкості пошкодження в ключового футболіста.

Зрештою, пізно в ночі за європейським часом лікарі збірної Єгипту зробили наступну заяву:

"Рентгенівські знімки, які отримані після обстеження капітана національної збірної Єгипту Мохамеда Салаха, показали, що гравець отримав розтягнення заднього м’яза стегна.

Він пропустить наступні два матчі команди на Кубку африканських націй: на груповому етапі проти Кабо-Верде, а також матч 1/8 фіналу в разі виходу команди до наступного раунду".

Таким чином Єгипет на матч проти абсолютного лідера квартету B, який обіграв Гану (2:1) та Мозамбік (3:0), виходитиме без свого капітана.

Гра Кабо-Верде — Єгипет відбудеться 22 січня.