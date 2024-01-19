Англія

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував пошкодження Мохамеда Салаха на Кубку Африки.

В матчі групового етапу Кубка африканських націй Єгипет — Гана (2:2) лідер номінальних господарів Мохамед Салах отримав травму та вимушено покинув поле.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що мав розмову зі своїм підопічним та дав більш детальну інформацію щодо пошкодження.

"Ми нічого про це не знаємо. Я розмовляв із ним учора ввечері, і він розповів, як усе було. Зараз вони проводять додаткові обстеження, і тоді ми дізнаємось більше.

Тоді він був шокований і не міг зрозуміти, чому його сильно прихопило. Травми задньої поверхні проявляються по-різному. Він відчув це, а ми знаємо, як рідко Мо вимушено залишає поле, так що точно щось є, але зараз у мене немає додаткової інформації.

Чи поїде медперсонал Ліверпуля оцінити травму Салаха? Подивимося. Залежить від діагностики. Ми зробимо УЗД та МРТ і тоді дізнаємося, що це таке, подивимося і будуватимемо плани", – сказав тренер Ліверпуля.

Наразі, Ліверпуль лідирує у АПЛ, набравши 45 пунктів після 20-ти зіграних турів.