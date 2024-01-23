У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі зіграв унічию з Вулвергемптоном.

Протягом матчу команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Вулвергемптон в 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брайтон – Вулвергемптон 0:0

Брайтон: Стіл — Гіншелвуд (Бейкер-Боаті, 90+2), Данк, ван Геке, Еступіньян (Лаллана, 72) — Uросс, Гілмор, Мілнер (Вебстер, 73) — Буонанотте (Лампті, 65) — Велбек (Фрегюсон, 65), Педро. 

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Дойл, Леміна, Доерті — Сарабія (Белльгард, 70), Нету (Чірева, 88) — Кунья. 

Попередження: Вебстер (82) — Кунья (45+2), Доусон (55), Кілман (74), Тоті (90+2). 