Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 22 січня 2024 року, 21:45.
Брайтон - Вулвергемптон, Getty Images
23 січня 2024, 08:23
У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі зіграв унічию з Вулвергемптоном.
Протягом матчу команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Вулвергемптон в 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Брайтон – Вулвергемптон 0:0
Брайтон: Стіл — Гіншелвуд (Бейкер-Боаті, 90+2), Данк, ван Геке, Еступіньян (Лаллана, 72) — Uросс, Гілмор, Мілнер (Вебстер, 73) — Буонанотте (Лампті, 65) — Велбек (Фрегюсон, 65), Педро.
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Дойл, Леміна, Доерті — Сарабія (Белльгард, 70), Нету (Чірева, 88) — Кунья.
Попередження: Вебстер (82) — Кунья (45+2), Доусон (55), Кілман (74), Тоті (90+2).