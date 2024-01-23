Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про стан команди та результати.

"В грудні ми були однією з кращих команд Англії, якщо оцінювати за результатами.

Але після поразки проти Мідлсбро все стало гірше. Результати не є погані, вони в порядку.

Проблема у відчуттях, які дала та поразка, тепер нам потрібно відіграватись", — наводить слова Почеттіно Football.London.