Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про стан команди та результати. 
"В грудні ми були однією з кращих команд Англії, якщо оцінювати за результатами. 
Але після поразки проти Мідлсбро все стало гірше. Результати не є погані, вони в порядку. 
Проблема у відчуттях, які дала та поразка, тепер нам потрібно відіграватись", — наводить слова Почеттіно Football.London
Нагадаємо, що сьогодні Челсі проведе матч-відповідь проти Мідлсбро у півфіналі Кубка англійської ліги. Гра почнеться о 22:00. 