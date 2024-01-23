Керманич дав свій коментар.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
23 січня 2024, 12:45
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про стан команди та результати.
"В грудні ми були однією з кращих команд Англії, якщо оцінювати за результатами.
Але після поразки проти Мідлсбро все стало гірше. Результати не є погані, вони в порядку.
Проблема у відчуттях, які дала та поразка, тепер нам потрібно відіграватись", — наводить слова Почеттіно Football.London.
Нагадаємо, що сьогодні Челсі проведе
матч-відповідь проти Мідлсбро у півфіналі Кубка англійської ліги. Гра почнеться о 22:00.