Англія

Клуб хоче оформити декілька трансферів цієї зими.

Вест Гем хоче оформити трансфер форварда цієї зими і розглядає варіант з Ібрагімом Османом із Норшелланном - повідомляє журналіст Бен Якобс.

Минулого літа його підписанням цікавилися Крістал Пелас і Брайтон, але саме нинішній колектив, що також хотів купити Сантьяго Хіменеса, називається головним кандидатом на трансфер.

Норшелланн хоче за гравця близько 15-20 мільйонів євро. Лівий вінгер виступає у клубі з 2023 року.

Цього сезону він провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 5 асистів.