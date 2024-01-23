Англія

Серед футболістів є невдоволення.

Гравці Манчестер Юнайтед не задоволені підходом Еріка тен Гага до роботи, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, тен Гаг приділяє більше уваги тактичним настановам, ніж деякі з його попередників у МЮ – зазвичай такі заняття тривають від 20-30 хвилин до години.

Однак деякі з гравців команди втомлюються від неодноразового повторення тен Гагом тактичних установок, частина з яких очевидна для всіх.

Нагадаємо, що МЮ посідає восьме місце в АПЛ із 32 очками.