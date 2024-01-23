Англія

Дивись гру у прямому ефірі.

У рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Мідлсбро, яке пройде на стадіоні Стемфорд Бридж.

Челсі — Мідлсбро. Напередодні

Незважаючи на невдачу в першому поєдинку (поразка 0:1), у Челсі ще залишаються цілком реальні шанси виграти трофей за підсумками цього сезону.

Відео онлайн-трансляція поєдинку

На Football.ua також буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі — Мідлсбро.