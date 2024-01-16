22-річний футболіст привернув увагу "червоних дияволів".
ДЖОШУА ЗІРКЗЕ, GETTY IMAGES
16 січня 2024, 22:27
Манчестер Юнайтед працює над трансфером Джошуа Зіркзе, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, манкуніанці хочуть придбати Зіркзе у літнє трансферне вікно і вже провели перші переговори щодо переходу.
Інтерес до 22-річного гравця виявляють інші клуби – зокрема, за його розвитком стежить Баварія, але повернення Джошуа до цього клубу поки що вважається малоймовірним.
Зазначимо, що мюнхенський клуб має опцію зворотного викупу футболіста, а також Баварія може отримати близько 50% від трансферу Джошуа в інший клуб.
У поточному сезоні Зіркзе провів 19 матчів у Серії А: на його рахунку 7 голів та 2 асисти.