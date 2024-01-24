Англія

Наразі бірмінгемці завершують підписання документів щодо оренди Леандера Дендонкера в Наполі.

Центральний півзахисник Астон Вілли Леандер Дендонкер незабаром офіційно стане новим гравцем Наполі, куди він перейде на правах оренди, проте ще невідомо, чи підписуватимуть "леви" заміну для бельгійця цієї зими.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, незважаючи на інформацію в пресі, Астон Вілла наразі не веде переговорів щодо підписання центрального хавбека менхенгладбахської Боруссії Флоріана Нойгауса.

На цьому етапі бірмінгемці зайняті завершенням оформлення документів щодо трансферу Дендонкера до Наполі.

Раніше повідомлялося, що Флоріан Нойгаус хоче залишити Боруссію Менхенгладбах і грати у іншому клубі, а серед зацікавлених клубів називалися Лаціо та Севілья.

У цьому сезоні німецький півзахисник провів за Боруссію М 18 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 2 асисти.