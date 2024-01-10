Німеччина

Гравець наразі буде розглядати різні варіанти із трансфером.

Цього зимового трансферного вікна Флоріан Нойгаус може перейти до іншої команди - повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі йому не вдається отримувати регулярну ігрову практику у Боруссії Менхенгладбах, тому півзахисник розглядає опцію переходу навіть до іншого чемпіонату.

Можливістю підписати Флоріана цікавляться Лаціо, який може також продати одного зі своїх головних лідерів, і Севілья.

Цього сезону він провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив три голи та віддав два асисти.