Англія

Президент УЄФА згадав про рішення суду в 2020 році, коли "містян" мали виключити з єврокубків на два роки.

У 2020 році Манчестер Сіті отримав дискваліфікацію від УЄФА щодо порушень правил фінансового фейр-плей та був виключений із єврокубків на два роки, проте у підсумку англійський гранд подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) та виграв її.

Президент УЄФА Александер Чеферін згадав ту ситуацію та досі впевнений, що його орган виніс цілком обґрунтоване рішення щодо вилучення Ман Сіті з єврокубків через порушення ФФП.

"Ми б не стали ухвалювати рішення, якби не вважали, що мали рацію. Як адвокат, який займався судовими процесами протягом 25 років, я знаю, що іноді ти виграєш справу, яку мав би програти. А іноді програєш, коли...

Потрібно просто поважати рішення суду в умовах демократії. Я вірю, що рішення нашого незалежного органу було правильним, і я не брав особистої участі в його ухваленні.

Розслідування АПЛ? Звичайно, можна зрозуміти розчарування вболівальників. Вони хочуть знати, що відбувається, і які наслідки цього. Проте я не хочу втручатися в конкретно цей процес, тому що не знаю, з чим конкретно має справу Прем'єр-ліга", — цитує слова Чеферіна The Telegraph.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків, тоді як англійська Прем'єр-ліга розпочала власне розслідування щодо дотримання клубами АПЛ правил прибутковості та стійкості (P&S).