Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 24 січня 2024 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги лондонський Фулгем зіграв унічию з Ліверпулем, чого команді Марку Сілви виявилося недостатньо для отримання квитка до вирішального раунду з урахуванням двоматчевого протистояння.

Підопічні Юргена Клоппа повели в рахунку вже на 11-ій хвилині завдяки зусиллям Луїса Діаса, проте гол Ісси Діопа на 77-ій хвилині "подарував" мерсісайдцям непросту кінцівку в намаганнях зберегти задовільний для себе нічийний результат.

Таким чином, завдяки минулій перемозі на Енфілді Ліверпуль вийшов до фіналу Кубка ліги, де 25 лютого зустрінеться з лондонським Челсі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Фулгем — Ліверпуль в 1/2 фіналу Кубка англійської ліги-2023/24:

Фулгем — Ліверпуль 1:1 (перший матч 1:2)

Голи: Діас, 11 — Діоп, 77

Фулгем: Лено — Кастань (Тете, 83), Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Керні (Рід, 83) — Боббі Рід (Вілсон, 67), Андреас (Муніз, 83), Вілліан — Рауль Хіменес

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84) — Гакпо (Конате, 83), Нуньєс (Жота, 67), Діас

Попередження: Керні, Діоп