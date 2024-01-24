Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 23 січня 2024 року, 22:00.

У півфінальному матчі-відповіді Кубку англійської ліги лондонський Челсі на своєму полі розгромив Мідлсбро (6:1).

Перемогу команді Маурісіо Почеттіно принесли забиті м'ячі у виконанні Енцо, Дісасі, Мадуеке та Палмера, який оформив дубль. Ще один гол на рахунку Говсона, який зрізав м'яч у ворота. У складі Мідлсбро єдиний результативний удар на рахунку Роджерса.

Також додамо, що у стартовому складі на цю гру вийшов український вінгер Михайло Мудрик, який був замінений у перерві.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Мідлсбро в 1/2 фіналу Кубку англійської ліги-2023/24:

Челсі — Мідлсбро 6:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Говсон, 15 (у власні ворота), Енцо, 29, Дісасі, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 — Роджерс, 88.

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Колвілл, Чілвелл (Гілкріст, 65) — Кайседо (Чуквуемека, 72), Енцо — Стерлінг (Каслдін, 85), Палмер, Мудрик (Мадуеке, 46) — Броя (Галлагер, 65).

Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енджел — Кларк, Барласер, Говсон (О'Браєн, 71), Гекні — Крукс (Гілберт, 89), Форсс (Деджкстіл, 46), Роджерс.

Попередження: Чілвелл, Сілва — Крукс, Ван ден Берг.