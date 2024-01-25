Англія

Клуб оформив трансфер чергового аргентинського гравця.

Манчестер Сіті підписав угоду з півзахисником Рівер Плейта Клаудіо Ечеверрі - повідомляє офіційний сайт клубу.

Нинішній контракт буде розраховано до 2028 року. Клаудіо відправиться до команди наступної зими і зараз гратиме далі у аргентинському гранді.

Наразі Ечеверрі лише дебютував у складі Рівер Плейта, але демонструє прогрес і є капітаном збірної Аргентини U-17. У Манчестер Сіті він може рухатися шляхом Хуліана Альвареса, якого клуб також купив із команди чемпіонату Аргентини.

У 2023 році 18-річний гравець провів 6 матчів в усіх можливих турнірах і віддав 1 асист.