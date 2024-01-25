Україна

Сформовано склад виконавчого комітету Української Асоціації футболу.

У четвер, 25 січня 2024 року, у Будинку футболу в місті Київ відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу.

Відповідно до анонсованого регламенту заходу, ключовим питанням було обрання нового президента УАФ. Ним став Андрій Шевченко. Також обрано першого віцепрезидента і двох віцепрезидентів УАФ.

Крім того, обрали членів виконкому УАФ. Ними стали Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов, Олександр Зінченко. Віталій Кварцяний та Ігор Гатаулін — почесні члени виконкому УАФ. Можуть відвідувати всі виконкоми без права голосу.

Нагадаємо, раніше склад виконкому складав 55 осіб, серед яких були Олександр Каденко, Катерина Монзуль та Олександр Зінченко.