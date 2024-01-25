Перший поєдинок дніпрян на турецьких зборах.
фото СК Дніпро-1
25 січня 2024, 14:19
У четвер, 25 січня, дніпровський Дніпро-1 проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Юрія Максимова стане австрійський Штурм, стартовий свисток пролунає о 15:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники СК посідають другу сходинку з 12 команд-учасниць.
Першу частину сезону Дніпро-1 завершив на другій сходинці.
Пряма трансляція матчу Дніпро-1 — Штурм:
Нагадаємо, що раніше Дніпро-1 віддав у оренду нападника Білла.