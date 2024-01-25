Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про вхідні зимові трансфери клубу. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Зимові трансфери? Не думаю, що вони нам потрібні. Ми налаштовані вигравати трофеї, а не підписувати гравців. Я задоволений тими футболістами, яких ми маємо. При цьому ми повинні бути готові до того, що може статися в останні дні трансферного вікна.

Підписання форварда? У пресі завжди мелькає багато чуток — гравець прийде, гравець піде. На даний момент мені нічого вам сказати. Ми повідомимо, якщо щось раптом станеться", — заявив Почеттіно.
Раніше повідомлялося про можливий перехід до Челсі нападаючого Ньюкасла Каллума Вілсона.