Аргентинець задоволений складом своєї команди.
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25 січня 2024, 16:47
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про вхідні зимові трансфери клубу. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".
"Зимові трансфери? Не думаю, що вони нам потрібні. Ми налаштовані вигравати трофеї, а не підписувати гравців. Я задоволений тими футболістами, яких ми маємо. При цьому ми повинні бути готові до того, що може статися в останні дні трансферного вікна.
Підписання форварда? У пресі завжди мелькає багато чуток — гравець прийде, гравець піде. На даний момент мені нічого вам сказати. Ми повідомимо, якщо щось раптом станеться", — заявив Почеттіно.