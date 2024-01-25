Англія

Аргентинець задоволений складом своєї команди.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про вхідні зимові трансфери клубу. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Зимові трансфери? Не думаю, що вони нам потрібні. Ми налаштовані вигравати трофеї, а не підписувати гравців. Я задоволений тими футболістами, яких ми маємо. При цьому ми повинні бути готові до того, що може статися в останні дні трансферного вікна.

Підписання форварда? У пресі завжди мелькає багато чуток — гравець прийде, гравець піде. На даний момент мені нічого вам сказати. Ми повідомимо, якщо щось раптом станеться", — заявив Почеттіно.