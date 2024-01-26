Англія

Відхід Юргена Клоппа з Ліверпуля шокував футбольний світ.

Власники Ліверпуля відреагували на заяву Юргена Клоппа про те, що піде з клубу після закінчення сезону.

Майк Гордон, президент компанії Fenway Sports Group, яка володіє Ліверпулем, подякував німецькому фахівцю за роботу.

"Передусім, від імені Джона Генрі та Тома Вернера я хотів би висловити нашу глибоку вдячність Юргену. Зрозуміло, нам буде дуже сумно втрачати не просто тренера такого калібру, але людину та керівника, до якого ми відчуваємо величезну повагу, подяку та прихильність. Водночас ми повністю поважаємо його побажання та причини, через які він вирішив, що нинішній сезон стане для нього останнім у Ліверпулі.

Неймовірні досягнення минулих років говорять самі за себе, так само як і радість, яку Юрген та його команда принесли всім нам, уболівальникам. Його численні досягнення ніколи не сприйматимуться як щось само собою зрозуміле.

Свідченням безмежного професіоналізму Юргена та його постійної прихильності до інтересів Ліверпуля є те, що його рішення було прийнято таким чином, що дозволяє вести справи у звичайному режимі до кінця терміну його повноважень, одночасно створюючи для нас можливість підготуватися до майбутнього.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб офіційно висловити нашу подяку Юргену за все, що він зробив та продовжує робити для футбольного клубу Ліверпуль. Дякую, Юргене. Коли настане час, ти ніколи не залишишся наодинці", – сказав Гордон.