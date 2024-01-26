Іспанія

Крістіан Тотті перебрався в Іспанію.

Нападник Крістіан Тотті, старший син легендарного футболіста італійської Роми Франческо Тотті, розірвав контракт із Фрозіноне, де грав за молодіжний склад, і перейшов до Райо Вальєкано, повідомляє Sky Sport Italia.

Футболіст уже провів перше тренування у новій команді, за якою з трибун спостерігав його батько.

Francesco Totti's son Cristian could be signing with Rayo Vallecano (Relevo). pic.twitter.com/MafDrk1bWN — Football España (@footballespana_) January 25, 2024

Крістіан є вихованцем академії Роми. Цього сезону футболіст взяв участь у п'яти матчах молодіжної команди Фрозіноне у всіх турнірах, у яких забив один гол.