Нападник Крістіан Тотті, старший син легендарного футболіста італійської Роми Франческо Тотті, розірвав контракт із Фрозіноне, де грав за молодіжний склад, і перейшов до Райо Вальєкано, повідомляє Sky Sport Italia.

Футболіст уже провів перше тренування у новій команді, за якою з трибун спостерігав його батько.

Крістіан є вихованцем академії Роми. Цього сезону футболіст взяв участь у п'яти матчах молодіжної команди Фрозіноне у всіх турнірах, у яких забив один гол.