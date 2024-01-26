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Getty Images
26 січня 2024, 20:48
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що він не збирається працювати в іншому англійському клубі після припинення співпраці з "червоними". Цитує німця Sky Sports.
"Навіть якщо мені нічого буде їсти, я не працюватиму в жодному англійському клубі. Обіцяю. Хоча навряд чи така ситуація колись виникне. Дякую Ліверпулю за всі ці роки. Ніколи не забуду цей етап мого життя", — заявив німецький фахівець.
Раніше, з'явилася інформація про зацікавленність збірної Німеччини у послугах Клоппа.